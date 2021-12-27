  • BIST 1.917,89
  • Altın 651.33704
  • Dolar 11.3214
  • Euro 12.8199
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı adayları için ön başvuru süreci başladı

POMEM'lere lisans mezunu 5 bin 120 erkek, 1280 kadın, önlisans mezunu 1280 erkek, 320 kadın olmak üzere 8 bin öğrenci alınacak.
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı adayları için ön başvuru süreci başladı

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak lisans mezunu 5 bin 120 erkek, 1280 kadın, önlisans mezunu 1280 erkek, 320 kadın olmak üzere 8 bin öğrenci için ön başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Polis Akademisinden yapılan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

POMEM'lere lisans mezunu 5 bin 120 erkek, 1280 kadın, önlisans mezunu 1280 erkek, 320 kadın olmak üzere 8 bin öğrenci alınacak

Adaylar, 27 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar sınav ücreti ödemeyecek.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçlarıyla tebligat yapılmayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı Asiye Ateş'in yoğun bakım ünitesinde yakın takibi sürüyor27 Aralık 2021 Pazartesi 13:00
  • Ankara'da toplu ulaşıma zam geliyor27 Aralık 2021 Pazartesi 11:23
  • Bakan Koca haftalık vaka sayılarını paylaştı27 Aralık 2021 Pazartesi 11:13
  • Veri bilimi ve güvenliği uzmanı ihtiyacı arttı27 Aralık 2021 Pazartesi 11:00
  • Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye ile Ermenistan arasında yeni karar27 Aralık 2021 Pazartesi 10:59
  • Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, 11 kişi yaralandı27 Aralık 2021 Pazartesi 10:54
  • Barış Pınarı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi!27 Aralık 2021 Pazartesi 10:41
  • Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı27 Aralık 2021 Pazartesi 10:18
  • Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da ölçüldü27 Aralık 2021 Pazartesi 10:00
  • İstanbul ve Denizli’de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 3 çocuk yaralandı27 Aralık 2021 Pazartesi 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti