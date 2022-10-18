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28 Ekim'de yeni müjde açıklanacak: Tüm gözler Erdoğan'da

Katıldığı canlı yayında şehirlerdeki mülkiyet problemlerine ilişkin projeler yaptıklarını vurgulayan Kurum, "Büyük müjdelerimiz var, onları da inşallah ayın 28'inde Cumhurbaşkanımız milletimize açıklayacak" dedi.
28 Ekim'de yeni müjde açıklanacak: Tüm gözler Erdoğan'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de Sosyal konut, arsa projesiyle ilgili merak edilenleri açıkladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin uygulamaya alındığını vurgulayan Kurum, bu projeyle konut fiyatlarının ve kiraların düşeceğini kaydetti.

ERDOĞAN YENİ MÜJDELERİ AÇIKLAYACAK

Yeni bir müjdenin de işaretini veren Bakan Kurum, 28 Ekim'i işaret ederek, "Şehirlerimizdeki mülkiyet problemlerine ilişkin projeler yapıyoruz. Büyük müjdelerimiz var onları da inşallah ayın 28'inde Cumhurbaşkanımız milletimize açıklayacak." ifadelerini kullandı.

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