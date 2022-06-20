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28 Şubat davasında yeni gelişme: 16 sanık için istenen ceza belli oldu

Yargıtay’ın bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeniden yargılanan 16 sanık hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
28 Şubat davasında yeni gelişme: 16 sanık için istenen ceza belli oldu

Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davada, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan bazıları ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için savcıya söz verdi.

Savcı, Yargıtay ilamı doğrultusunda, sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya, Muhittin Erdal Şenel, Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Söz alan sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların süre talebini kabul ederek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

YARGITAY 16 SANIK HAKKINDA HÜKÜMLERİNİ BOZMUŞTU 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozan Daire, haklarında "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.

Haklarında bozma kararı verilen 16 sanık, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlamıştı.

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