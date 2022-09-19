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28 Şubat kafası hortladı: Albay askeri fabrikada başörtüsünü yasakladı

Kamuda başörtüsü yasağı 2013’te, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ise 2017 yılında kalkmasına karşın Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun’un, yayımladığı iç emirle fabrikadaki personele ve ailelerine başörtüsü ve sakal yasağı koydu.
28 Şubat kafası hortladı: Albay askeri fabrikada başörtüsünü yasakladı

28 Şubat zihniyeti yine hortladı denilecek olay Kayseri’de meydana geldi. Kamuda başörtü yasağının 2013’te TSK’da ise 2017 yılında kalkmasına rağmen Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdür Albay İlhan Coşkun skandal bir yasak getirdi. Coşkun yayımladığı iç emirle fabrikadaki personele ve ailelerine başörtüsü ve sakal yasağı koydu. Tepki çeken yasağı 6 Eylül’de yayımlayan Coşkun, “Müdürlükte görev yapan tüm personelin lojmanlarda ikamet eden subay astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğe girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

BAŞÖRTÜSÜNE ‘ÇAĞ DIŞI KIYAFET’ DEDİ
Başörtüsünü ‘çağ dışı kıyafet’ olarak nitelendiren Coşkun’un emrine gelen tepkiler üzerine geri çektiği ve ‘sehven’ yazıldığı iddia edildi. Türkiye gazetesinin elde ettiği bilgiye göre Milli Savunma Bakanlığı Albay İlhan Coşkun hakkında inceleme başlattı. Skandal emrin ortaya çıkmasını sağlayan Büro Memur-Sen, emrin ilgili maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açacaklarını bildirdi.

“TOPLUMSAL HUZURA SALDIRI”
Konu ile ilgili açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, söz konusu emrin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yazgan şöyle konuştu:

Yayımlanan emirde başörtüsünün ‘çağ dışı kıyafet’ olarak nitelendirilmesi, sakal bırakanlara ‘cezai işlem’ uygulanacağı tehdidi, eski Türkiye’ye özlem duyanlara ve darbeci zihniyete hizmet etmektir. Büro MemurSen’in konuyu ortaya çıkarması ve kınamasından sonra müdürlükten yapılan ‘iç emrin sehven yayımladığı’ açıklaması bizleri ve kamuoyunu tatmin etmemiştir. Bildiriyi yayımlayan Albay’ın, başörtüsünü ve sakalı ‘çağ dışı’ olarak nitelendirip personele ceza tehdidinde bulunmasını bir kez daha kınıyor bu bildiriyi toplumsal huzura yönelik aleni bir saldırı olarak değerlendiriyoruz.

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