3-2-1 Katar Olimpik ve Spor Müzesi, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Katar'ın başkenti Doha'da yer alan 3-2-1 Olimpik ve Spor Müzesi, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Khalifa Stadı'ndaki müze, ziyaretçilerine sporun çeşitli branşları hakkında bilgiler verirken önemli sporcuların da portrelerini sunuyor.

Mart ayında kapılarını açan müzede Türkiye'den Naim Süleymanoğlu'nun portresi İngilizce ve Arapça metinle anlatılırken, altın madalyaya uzandığı anların videosu ekrandan yayınlanıyor.

Unutulmaz sporcuların malzeme ve ödülleri de müzede sergilenenler arasında yer alıyor. Futbol efsanesi Pele'nin ayakkabıları ve formasıyla, tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali'nin eldivenlerini müzede görebilmek mümkün.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin 2021 yılında elde ettiği "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü de müzenin özel parçalarından biri olarak yer alıyor.

Futbola dair ilk yazılı belgeler de müzenin öne çıkanları arasında bulunuyor. 1858, 1859 ve 1875'te yazılan üç kitapçıktan oluşan belgelerde futbolun kuralları ve çeşitli raporlar yer alıyor.

Müzede olimpiyat oyunlarına özel olarak ayrılan galeride, 34 farklı olimpiyata ait meşale sergileniyor.

Robot kaleciye penaltı atmak gibi çok sayıda interaktif uygulamanın da bulunduğu müze, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda tam kapasiteyle ziyaretçilerini ağırlayacak.