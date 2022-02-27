3 bacaklı doğan oğlağı görenler şaşırıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine Bağlı Gülyazı köyünde 3 bacaklı olarak dünyaya gelen keçi yavrusunu görenler şaşırıyor.

Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde besicilik yapan Salih Demir'in keçisi, bir süre önce 3 ayaklı bir oğlak dünyaya getirdi. Oğlağı 3 ayaklı görünce şaşkına dönen Demir, veterinere gösterdiği oğlağın sağlık probleminin olmadığını öğrendi. 3 ayaklı olduğu için ayakta durmakta zorlanan oğlağın annesinden süt emmesine yardım eden Demir, hem şaşkın olduğunu hem de bunu Allah'ın bir nişanı olarak gördüğünü söyledi.

'ANOMALİ VAKASI'

Organ yetmezliğinden dolayı keçinin 3 bacaklı olarak dünyaya geldiğini belirten Veteriner Hekim Şerif Tadik, şunları söyledi:

“2 gün önce keçimiz 3 bacaklı olarak doğmuş. Bu anomali vakasıdır. Genelde genetik deformasyona bağlı olarak şekillenen ve arka bacakta organ yetmezliği meydana geliyor ya da bilinçsiz ilaçlar, yanlış ilaçlamalar sonucunda da meydana gelebiliyor. Bazen de çevresel faktörlere bağlı olarak petrol, kimyasal artıkları sonucu vücutta belli bir kalıntı oluşuyor. Ve vücudun bazı yerleri az gelişiyor. Bazen 3 göz, 2 başlı, 3 bacaklı kuzu ve keçilere şahit olmuşuz. Nadir görünen bir vakadır. Tedavisi maalesef yok. Yaşamının geri kalanına 3 bacaklı olarak devam edecek. Keçimize 1-2 ay boyunca bir bebek gibi iyice beslenmesine, sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz büyüyene kadar zaten kendisi 3 bacaklı olarak hayatına devam edecektir. Ortopedik malzemelerle keçimize protez bacak yaptırılabilir” dedi.



