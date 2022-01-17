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3 bacaklı doğan oğlak yaşama tutundu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hüseyin Esen’e (42) ait Saanen ırkı keçi, 3 bacaklı bir oğlak doğurdu. Esen, oğlağa 'Beyaz' adını verdiklerini, sağ arka bacağı olmamasına rağmen çok hareketli ve ele avuca sığmadığını söyledi
3 bacaklı doğan oğlak yaşama tutundu

Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu köyünde annesi Gülistan ve babası Hasan Esen ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Esen'in Saanen cinsi keçilerinden biri, yaklaşık 1 ay önce 3 bacaklı oğlak dünyaya getirdi. Esen, oğlağın sağ arka bacağının olmadığını gördü. Esen, engelli olarak doğan oğlağın yaşama tutunup tutunamayacağını düşünmeye başladı. Ancak engelli oğlak, büyümeye başladıkça 3 bacağına rağmen diğer oğlaklar kadar hareketli olduğu görüldü. 

Hüseyin Esen, "Keçimiz yaklaşık 1 ay önce 2 oğlak doğurdu. İlk önce sağlam olan oğlak doğdu. Ardından bu oğlak doğarken ilk önce ön bacakları geldi. Arka bacakları da çıkınca bir bacağının olmadığını gördüm ve çok şaşırdım. Ben 42 yaşındayım, babam 66 yaşında. Yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmamıza rağmen ilk defa böyle bir olay geldi başımıza. Oğlağa 'Beyaz' adını koyduk. Yürümesinde, koşmasında hiçbir sıkıntı yok. Gayet sağlıklı. Bu şekilde büyüteceğiz ve sürüde kalacak" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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