  • BIST 2.055,42
  • Altın 829.66
  • Dolar 13.6267
  • Euro 15.503
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

3 boyutlu yapı stokları Metaverse'de

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, '3 Boyutlu Kadastro Projesi' kapsamında kentlerin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgilerini sanal evren Metaverse'ye hazır hale getiriyor.
3 boyutlu yapı stokları Metaverse'de

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hazırladığı '3 Boyutlu Kadastro Projesi'ni ülke genelinde hayata geçiriyor. Proje ile havadan çekilen yüksek kalite fotoğraflarla şehir modelleri, kadastro ve tapu bilgileri ile yapı stokları 3 boyutlu hale getiriliyor, gayrimenkul değer ve adres bilgileri sanal evren Metaverse'ye taşınıyor.

Pilot il Amasya'da 1 yıl süren çalışma tamamlanarak, kentin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgilerini sanal evrene aktarılmış oldu.

Uygulama ile bir yapı veya arazi, satın alınacağı sırada hangi bağımsız bölümlerden oluştuğu ve fiziki durumu kolaylıkla görüntülenebilecek.

Proje ile elde edilen veriler, arazi ve emlak yönetimi, gayrimenkulün değerlendirilmesi, afet yönetimi, hasar tespiti, güvenlik ve kamu ile ilgili yürütülecek bütün projelerde altlık oluşturacak.

'MÜLKİYETE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRILDI' 
Türkiye'de bir ilk olan projenin Amasya'da tamamlandığını DHA'ya açıklayan Vali Mustafa Masatlı, projenin mülkiyete yeni bir boyut kazandırdığını belirterek, "Amasya ilimizin seçilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi; buradaki yapı stokundaki tescilin yüksek olması ve diğer taraftan da derli, toplu ve kolay çalışılabilir bir alan olması ile ilgilidir.

Havadan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekildi. Mimari projeler bunlara entegre edildi ve yapı stokunun 3 boyutlu modelleri ortaya çıkarıldı.

Bir vatandaşımız, bir binayı ve yeri satın alacağı zaman buranın hangi bağımsız bölümlerden oluştuğunu ve fiziki durumunun nasıl olduğunu tapudan kolaylıkla görebilecek. Sahteliğe karşı da tedbir alınmış olacak. Diğer bir taraftan da adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle entegre olduğu için de adresten tapuya, tapudan adrese geçiş de söz konusu olacaktır" diye konuştu.

'3 BOYUTLU MODELLER ÇIKARILDI' 
Türkiye'nin dünyada emsallerine nazaran kapsamı bakımından bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Amasya Kadastro Müdürü Fazlı Elçi de şunları söyledi:

"Gelişmiş, yüksek teknolojili hava kamerası kullanılarak görüntüler alınmış ve yerleşim merkezlerindeki binaların 3 boyutlu modelleri çıkarılmıştır.

Aynı zamanda, tapu sicilinde kayıtlı mimari projeler kullanılarak, bağımsız bölümlerin iç yapısının da görüntülenebileceği 3 boyutlu mülkiyet modelleri üretilmiş. Mimari modeller fotogrametrik modellerimiz ile bütünleştirilerek adres, bina kimlik sistemi, belediye ve diğer kamu kurumlarının verileri ile entegrasyonu sağlanmıştır.

Bağımsız bölümlerin üç boyutlu görüntülenebilmesi, modellerin içerisine girilerek incelenebilmesine fırsat vererek vatandaşlarca yanlış bağımsız bölüm satın alınmasına ve yaşanabilecek sahtecilik girişimlerinin önüne geçecektir."

'VATANDAŞLAR İLAVE BÜROKRASİDEN KURTULACAK' 
Tapu verilerinin 'Merkezi Adres Kayıt Sistemi'ne (MAKS) entegrasyonu ile tapudan adrese, adresten tapuya kolayca geçişinin sağlanabileceğini belirten Elçi, "Mülkiyete ilişkin bilgiler daha erişebilir hale geleceği için yatırım ortamı iyileşecek.

Vatandaşlar tek tıkla bilgilere kolayca ulaşım imkanına sahip olacak. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan vatandaşların mülkiyetleri üzerinde bulunan doğal sit alanları, tarihi ve kültürel alanlar, rezerv alanları, riskli alanlar, afete maruz bölgeler içerisinde olup olmadığına dair kamusal kısıtlamaların görüntülenmesi ve binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi, vatandaşların ilave bürokrasiden kurtulmasını sağlayacaktır.

Ülkedeki tüm konut ve bağımsız bölüm stoku çıkarılarak, fiili durum net bir şekilde görülecek, tek tuşla yapı sınıflarına ilişkin mekansal verilere ulaşılabilecektir" diye konuştu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi21 Şubat 2022 Pazartesi 10:47
  • Brezilya'da sel ve toprak kayması: Ölü sayısı 171'e yükseldi21 Şubat 2022 Pazartesi 10:28
  • Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı21 Şubat 2022 Pazartesi 10:18
  • Başakşehir'de 'dur' tabelasıyla geçilebilen yaya geçidine trafik lambaları yerleştirildi21 Şubat 2022 Pazartesi 10:15
  • Mersin'de, 12 FETÖ şüphelisi adliyede21 Şubat 2022 Pazartesi 10:14
  • Adana’da 1892 litre sahte içki ele geçirildi21 Şubat 2022 Pazartesi 10:13
  • 3 boyutlu yapı stokları Metaverse'de21 Şubat 2022 Pazartesi 10:12
  • Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar21 Şubat 2022 Pazartesi 10:10
  • Van'da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı21 Şubat 2022 Pazartesi 09:40
  • Suriyeli kardeşler 6 yıl sonra İstanbul Havalimanı'da buluştu21 Şubat 2022 Pazartesi 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti