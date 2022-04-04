3 büyükşehirde vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 19-25 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 19-25 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 239,48'den 196,06, Ankara'da 395,38'den 290,83'e, İzmir'de ise 247,16'dan 113,95'e düştü. Eskişehir ise 547,21 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 7,71 ile Van, 9,33 ile Şırnak ve 10,36 ile Şanlıurfa oldu.

VAKALARIN DÜŞTÜĞÜ ESKİŞEHİR, 3 HAFTADIR ZİRVEDE

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir'in yanı sıra komşu iller Kütahya ve Bilecik'te de vaka sayıları düştü. Fakat düşüşe rağmen Eskişehir, vaka sayısı en yoğun olan iller arasında zirvede yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 628,47'den 81,26 düşüşle 547,21 seviyesine düştü. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da 100 bin kişide 183,88'den 38,54 düşüşle 145,34'e indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 364,82 olan vaka sayısı 63,07 düşüşle 301,75'e geriledi.

Eskişehir, iki haftadır olduğu gibi 100 bin kişide 547,21 vaka sayısıyla yine zirvede yer aldı. Yüksek vaka sayılarına, kişisel tedbirlerin azaltılması ve sosyal hareketliliğin yol açtığı belirlendi. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86,2, Bilecik'te yüzde 84,3, Kütahya'da ise yüzde 80,1 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kütahya ve Bilecik'in haritasında 'yeşil' alanlar çoğalırken, Eskişehir düşüşe rağmen 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterildi.