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3 il 'en lezzetli ciğer kebabı'nı yaptıkları iddiasında
3 il 'en lezzetli ciğer kebabı'nı yaptıkları iddiasında
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana, kahvaltılarda dahi tüketilen ciğer kebabına sahip çıkıyor
11 Ekim 2022 Salı 09:58
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.