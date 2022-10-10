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3 kardeşin darbettiği doktor: Neden bu öfke, şiddet

İZMİR'de, Dr. Ekin Hürel Günay'ın (48) sopalı saldırıda darbedilmesi sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.
3 kardeşin darbettiği doktor: Neden bu öfke, şiddet

Torbalı 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir hasta ile engelli olduğu öğrenilen bir doktor arasında, 22 Ağustos'ta iddiaya göre tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan Dr. Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, 'beyaz kod' verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri, tartışmayı sonlandırdı. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, geçen 7 Ekim'de mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran Dr. Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Sopalarla Günay'a saldırıp darbeden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktor Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Dr. Günay'ın verdiği ifade ve yaptığı çalışma sonucunda, olaya karıştığı ileri sürülen ve kardeş oldukları öğrenilen Sedat A., Fikret A. ve Servet A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Günay ise saldırının ertesi günü taburcu edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

DOKTORU DARBA MASKELİ PROTESTO

İzmir Sağlık Platformu öncülüğünde sağlık çalışanları, saldırıya tepki göstermek amacıyla bugün saat 12.30'da, İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi. "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları atan topluluk, 'Sağlıkta ölüm son bulsun', 'Önce can güvenliği' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Topluluk arasında darbedilen Dr. Günay da yer aldı. Katılımcılar, Günay'ın hastanede olaydan sonra çekilmiş yaralı halini gösteren maskeleri yüzlerine taktı.

Basın açıklamasını yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "Sağlıkta şiddete son diyoruz. Aile hekimi arkadaşımız, 3 kişinin planlı saldırıyla, ciddi şekilde yaralanmıştır ve takipleri sürmektedir. Arkadaşımıza sopalarla planlı saldıranlar tutuklanmıştır. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu durum sağlıkta şiddet değil, sağlık terörüdür. Bir şiddete daha tahammülümüz yoktur. Etkili bir sağlık yasası istiyoruz " dedi.

Darbedilen Dr. Ekin Hürel Günay da "Biz sağlık çalışanları sizlerden biriyiz. Neden bu öfke, şiddet. Evlatlarınızı incitmeyin, kırmayın. Birbirimizi sevelim" dedi. Grup konuşmaların ardından dağıldı.

'YOLDA KARŞILAŞTIK KAVGA ÇIKTI'

Günay'ın şikayetçi olması üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp. tutuklanan kardeşlerden Servet A.'nın verdiği ifadesinde  "Olaydan 2 ay önce, doktor Günay'ın çalıştığı hastaneye gitmiştim. Bir başka doktor, mesai saatlerinin bittiğini öne sürerek bize bakmadı. Tartışma çıkınca araya doktor Günay girdi. Beni darbetti etti. Olay günü, kendisini takip etmedik. Yolda tesadüfen karşılaşınca da tartıştık ve kavga çıktı" dediği öğrenildi.

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