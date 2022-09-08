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3 yaşındaki Rayyan'ın katili akrabası çıktı

Ankara'da, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında cesedi bulunan erkek çocuğunun, Iraklı Rayyan Hassım (3) olduğu belirlendi. Rayyan'ı, akrabası Muna Elyas'ın öldürdüğü ortaya çıktı, katil zanlısı suçunu sorguda itiraf etti.
3 yaşındaki Rayyan'ın katili akrabası çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki Rayyan Haşim'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Irak vatandaşı Muna E, Ankara Adliyesine getirildi.

Savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Muna E, "çocuğu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Muna E.'nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

RAYYAN'IN CESEDİ SOKAKTA BULUNDU

Irak uyruklu 3 yaşındaki Rayyan Haşim'in cesedi, dün 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulundu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı sokaktan bir kadının koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.


DAHA ÖNCE DE ÇOCUĞU KAÇIRMIŞ

Muna E., Mamak ilçesinde gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen kadının akli dengesinin yerinde olmadığı da belirtildi. Muna E.'nin daha önce de çocuğu kaçırdığı, ailenin bu nedenle emniyete başvuruda bulunduğu öğrenildi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Öte yandan Rayyan Hassım'ın ölümünün zehirlenme kaynaklı olabileceği ihtimali üzerine patoloji örneği alındığı ve ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor. 

'15 GÜN ÖNCE DE KAÇIRMIŞTI'

Rayyan Hashım'ın babası Sultan Tarık Hashım, çocuğunun cesedi bulunmadan 1 gün önce kaybolduğunu belirterek, "Hanımım teyzelerinin evine gitmişti. Çocuğumu Muna teyzesi sabaha doğru alıp ayrılmış. Sabah çocuğu göremeyince hemen karakola gidip bilgi verdik. Çocuğumun kaybolduğunu ve bulamadığımı söyledim. En sonunda bana haber geldi. Muna'yı bulup yakaladıklarını ve çocuğumun öldüğünü söylediler. Muna'yı hasta olduğu için böyle yapmış. Soğuktan mı ölmüş, neden ölmüş bilmiyorum. Akli dengesi yerinde olsaydı böyle yapabilir miydi? Bundan 15 gün önce aynı bu şekilde kaçırmıştı. Biz gidip almıştık. Eşinden de boşanmıştı. Kimseden de haber alamadık. 15 gün önce kaçırdığında eşime 'Bu kadın yanımıza gelmesin, bizden uzak dursun' dedim. Çocuğumu defnettik. Şikayetçi olduk ve mahkeme süreci başladı" dedi. 


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