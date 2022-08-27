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30 yıl sonra ezan okundu

İşgalden kurtulan Laçin'de 30 yıl aradan sonra Azerbaycan askerleri tarafından askeri araçlardaki hoparlörlerle dinletilen ezan, sosyal medyada paylaşıldı.
30 yıl sonra ezan okundu

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın işgal altındaki Laçın şehrindeki kontrolü elinden alındı.

Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Laçın şehrinde 30 yıl sonra ilk kez ezan sesi duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından askeri araçlardaki hoparlörlerle Laçin şehrinde ezan sesinin yükseldiği görüldü.

"Yaşasın Laçın, Yaşasın Azerbaycan"

İHA'nın haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu’nun kontrolü altına geçtiğini duyurmuştu. Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos’ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın. Yaşasın Azerbaycan." dedi.

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