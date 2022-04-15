  • BIST 2.493,37
  • Altın 927.784
  • Dolar 14.6206
  • Euro 15.793
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.
3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.

Bu tutarın 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 lirasının alan bazlı ek girdi desteği olduğunu belirten Kirişci, ödemenin 313 milyon 860 bin 407 lirasının mazot ve gübre desteği, 484 bin 685 lirasının da hayvan gen kaynakları desteği kapsamında yapılacağını aktardı.

Söz konusu desteklerden 1 milyon 108 bin 599 çiftçi yararlanacağını kaydeden Bakan Kirişci, açıklamasında alan bazlı ek girdi desteği ile mazot ve gübre desteğinin ödeme programına ilişkin detaylarına da yer verdi.

Buna göre, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak.

Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına 22 Nisan saat 18.00'den sonra destekleme ödemeleri yatırılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bütçe uygulama sonuçları açıklandı15 Nisan 2022 Cuma 13:43
  • Ege'nin incisi İzmir'in 'rüzgarı' güçlü esiyor15 Nisan 2022 Cuma 11:21
  • Fiji, Rus oligarkın 325 milyon dolarlık süper lüks yatını alıkoydu15 Nisan 2022 Cuma 11:20
  • Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 7,1 arttı15 Nisan 2022 Cuma 11:20
  • İTO Başkanı Avdagiç: Beklenti marjlarını olağanın üzerine taşımak zarar getirir15 Nisan 2022 Cuma 11:19
  • Konut satışları martta arttı15 Nisan 2022 Cuma 10:15
  • Türkiye 25 ton altın aldı! En çok satışı Özbekistan yaptı15 Nisan 2022 Cuma 10:08
  • Küresel piyasalar tatil havasında15 Nisan 2022 Cuma 09:40
  • 'Vergi ve ekonomi paketi' Resmi Gazete'de yayımlandı15 Nisan 2022 Cuma 09:40
  • Dolarda son durum15 Nisan 2022 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti