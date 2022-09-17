  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

3,5 yaşındaki Ömer Ali küçük motosikletini ustaca kullanıyor

Samsun'da yaşayan 3,5 yaşındaki Ömer Ali Koçbıyık, küçük motosikleti ustaca kullanıyor.
3,5 yaşındaki Ömer Ali küçük motosikletini ustaca kullanıyor

19 Mayıs ilçesinde motosiklet bakım servisi işleten Fatih Koçbıyık, zaman zaman iş yerine gelip motosikletlerle ilgilenen 3,5 yaşındaki oğlu Ömer Ali'ye oynaması için matkap motoru kullanarak küçük bir motosiklet yaptı.

Ömer Ali'ye motosiklet kullanmasını öğreten Koçbıyık, oğlunun ilgisi ve yeteneğini görünce bu kez benzinli ve daha güçlü bir motosiklet aldı.

Ömer Ali, motosikletini evlerinin bahçesinde ve parklarda, daha sonra babasının gözetiminde trafiğe kapalı yollarda da kullanmaya başladı.

Baba Fatih Koçbıyık, AA muhabirine, oğlunun motosiklet kullanmayı çok sevdiğini, bu konuda yetenekli olduğunu söyledi.

Kendi babasının da motosiklet işiyle uğraştığını belirten Koçbıyık, "Motosiklet işi babamızdan bize kaldı. Hem işimiz hem hobimiz." dedi.

İş yerinde küçük bir motosiklet bulunduğunu ancak motorunun takılı olmadığını anlatan Koçbıyık, "Buna matkap motoru taktım ve bunu bir yıl sürdü. Yaklaşık bir aydır da benzinli motosiklet kullanıyor. Ömer Ali 3,5 yaşında ve güzel motosiklet kullanıyor. Oğlumun Kenan Sofuoğlu gibi olmasını, Türk bayrağımızı dalgalandırmasını isterim. Toprak Razgatlıoğlu gibi olmasını isterim. Bu çocuklarımız birer külçe altın, iyi işlenmesi lazım." diye konuştu.Fatih Koçbıyık, oğlunun motosiklet üzerinde ayaklarını kaldırarak akrobasi hareketleri yaptığını da kaydetti.

Küçük Ömer Ali Koçbıyık da motosiklet sürmeyi çok sevdiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum’da 4.9 büyüklüğünde deprem17 Eylül 2022 Cumartesi 09:40
  • Türkiye'den tepki: ABD, Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı17 Eylül 2022 Cumartesi 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideriyle görüştü16 Eylül 2022 Cuma 23:59
  • Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem16 Eylül 2022 Cuma 23:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti16 Eylül 2022 Cuma 23:50
  • Çin’de, ilk maymun çiçeği vakası görüldü16 Eylül 2022 Cuma 23:47
  • Milli güreşçi Taha Akgül, dünya şampiyonu16 Eylül 2022 Cuma 23:33
  • İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu16 Eylül 2022 Cuma 16:24
  • 2022 Kaman Ceviz Festivali ne zaman; takvimi belli oldu16 Eylül 2022 Cuma 15:13
  • 'Ekselansları' kortlardan son kez geçecek16 Eylül 2022 Cuma 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti