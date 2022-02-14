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3600 ek gösterge için buluşacaklar: Kazançlar artacak

Memurların ve memur emeklilerinin bu hafta gündemi 3600 ek gösterge olacak. Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen masaya oturup konuyu detaylıca müzakere edecek.
3600 ek gösterge için buluşacaklar: Kazançlar artacak

Memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için önemli aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur- Sen bu hafta bir araya gelerek 3600 ek gösterge konusunu müzakere edecek.

ADİL DÜZENLEME

Memur-Sen ile konuyu müzakere edeceklerini anlatan Bakan Bilgin, '3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz' diye konuştu.

Toplantı merakla beklenirken; Memur-Sen düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor. Mayıs'ta Meclis'e gelmesi planlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi, memurların maaşlarına etki yapacak. Ancak asıl etki, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde görülecek.

KAZANÇLAR ARTACAK

Öğretmen, polis, imam-hatip ve hemşirelerin emekli aylıklarının bin 157 ile bin 477 lira arasında artacağı hesaplanırken; 1 yıllık ikramiye tutarı öğretmen, polis ve din görevlilerinde bin 483, hemşirelerde bin 671 lira artarak 8 bin 204 liraya çıkacak. Düzenlemenin kapsamı çalışmalar sonucunda belirlenecek. Ancak mevcut emeklilerin de yararlanması bekleniyor.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına değinen Bakan Bilgin, "Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu dönemde biz 6 aylık zammı yüzde 31 olarak verdik" dedi. Bilgin, 'Temmuz'da da yeniden toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız' diye konuştu.

3600 ek gösterge ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda 4 meslek öne çıkmıştı. Ancak şimdiki çalışmalar bunlarla sınırlı kalmadan yürütülüyor.

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