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3600 ek gösterge’de mayıs hazırlığı

Mayıs sonu için tarih verilen 3600 ek gösterge konusunda mesai hızlandı. Yapılan görüşmelerde Memur-Sen, düzenlemenin tüm meslek gruplarını kapsamasını istiyor.
3600 ek gösterge’de mayıs hazırlığı

Hükümetin mayıs sonu için tarih verdiği 3600 ek gösterge konusunda sendika-bürokrasi düzeyinde trafik hızlandı. Hükümetin ve yetkili sendika Memur-Sen’in görüştüğü 3600 ek göstergenin 3’üncü toplantısı 10 Mayıs’ta yapılacak. Üçüncü toplantı öncesi ise çalışmalarını tamamlayan Memur-Sen’in taleplerine ilişkin Çalışma Genel Müdürlüğü’nde bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

KAMUDAKİ HERKESİ KAPSASIN

Hemşirelere 14 Mart’ta verilen müjdenin ardından gözler diğer meslek gruplarına çevrildi. Sendika yetkililerin 3600 ek göstergenin belirli meslek grupları ile sınırlı kalmamasını ve kamuda çalışan her meslek grubunu kapsamasını talep ettiği bakanlığın da bu talebe olumlu baktığı belirtiliyor.

Maaşlarda olan yansıtma oranı, ek göstergedeki unvanların korunması, 2200-3600 arası ek göstergede olanların arasındaki makasın düzenlenmesinin de yapılan sunumda yer aldığı kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge konusunda ‘’Ümidimiz mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis’e intikal ettirilecek’’ demişti.

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