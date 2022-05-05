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4 çocuğunu eve kilitleyip, cezaevindeki eşine bayram ziyaretine gitti

Adana’da Suriyeli Nur Abbes (29), 4 çocuğunu eve kilitleyip, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklu eşi Sasha Kırdi’yi (32) cezaevine bayram ziyaretine gitti.
4 çocuğunu eve kilitleyip, cezaevindeki eşine bayram ziyaretine gitti

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Sasha Kırdi, mart ayında narkotik polisinin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

Dini nikahla birlikte yaşadığı Nur Abbes ise 2 katlı müstakil evin giriş katında 5 çocuğuyla yalnız kaldı. İddiaya göre, anne Abbes, çocuklarına sık sık şiddet uygulamaya başladı.

Abbes, dün de saat 12.30 sıralarında oğlu Muhammed’i (10) dövünce mahalleli tepki gösterdi. Muhammed, annesinin elinden kurtulup evden kaçtı.

Abbes ise evdeki 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitledikten sonra bayram dolayısıyla Sasha Kırdi’yi ziyaret etmek için cezaevine gitti.

EVDEKİ BIÇAK VE ÇAKMAKLA OYNADILAR 
Evde kilitli kalan çocuklar, pencereden bağırarak yardım istedi. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler, annelerine ulaşarak eve çağırdı.

Çocukların bu sırada evdeki bıçak ve çakmaklarla oynaması dikkat çekti. Ekipler, penceredeki çocukların ellerindeki bıçak ve çakmakları alıp beklemeye başladı.

Mahalleliden Halit Oruç, “Çocuğu boynundan tutmuş, dövüyordu. Biz de tepki gösterdik. Çocuklar evde kilitli, kadın da gitti. Babaları da uyuşturucudan cezaevindeymiş. Yazık bu çocuklara” diye konuştu.

Yaklaşık 4 saat sonra eve dönen Nur Abbes’in kapıyı açması üzerine evdeki çocuklar, dışarı çıkarıldı.

Abbes ile ara sokaklarda yürürken bulunan oğlu Muhammed ve diğer 4 çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Nur Abbes’in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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