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4 kişinin yaralandığı silahlı 'kız kaçırma' kavgası kamerada

DİYARBAKIR’da 3 ay önce B.A.’yı (20) evlenmek için kaçıran R.Ç., (22) ailesinin istememesi üzerine kızı babasının evine geri gönderdi.
4 kişinin yaralandığı silahlı 'kız kaçırma' kavgası kamerada

Olay, Bağlar ilçesinde geçen pazar öğle saatlerinde meydana geldi. 3 ay önce R.Ç., aynı mahallede oturan B.A. ile evlenmek amacıyla konuştu. B.A’.yı kaçıran ve evlenmek isteyen R.Ç.’nin ailesi bu duruma karşı çıktı. B.A.’yı babasının evine göndererek bu duruma tepki gösteren R.Ç., evlilik yapmaması için ailesi tarafından dövüldü. Ancak aile büyüklerinin araya girmesi sonucu R.Ç., ile B.A., evlendi. Yaşanan olayların ardından R.Ç.’nin ailesi evini İstanbul’a taşıdı. Geçen pazar memlekete dönen R.Ç.’nin annesi D.Ç., oturdukları mahalleye giderek B.A’nın ailesi ile tartıştı. Bunu duyan R.Ç.’nin kardeşi S.Ç.  ise iddiaya göre B.A.’nın amcası K.A.’yı telefonla arayarak küfür ve tehdit etti. 

SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Telefonda yaşanan tartışmalar üzerine S.Ç., silah alarak motosikletle K.A.’nın bulunduğu kahvehanenin önüne gitti. Burada motosikletten inen S.Ç., üzerindeki tabancayı çekti. K.A.'nın yanında bulunan kardeşi M.A .ise çatışmayı engellemeye çalıştı ancak silahlar karşılıklı ateşlendi. Olayda S.Ç. ve K.A. ile çevreden geçen ancak isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

2 TUTUKLAMA

Güvenlik kameralarını inceleyen polis  şüpheli S.Ç., K.A., ve M.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., ile kardeşi M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken S.Ç., serbest bırakıldı.

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