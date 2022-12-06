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4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Çankaya’da sitede başıboş bırakılan köpek 4 kişiyi saldırarak yaraladı. Köpeği getiren Umut Batuhan Yalçın hakkında ‘silahla olası kastla yaralama’ suçu sebebiyle 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Olay Çankaya ilçesinde Mayıs ayında meydana geldi. Umut Batuhan Yalçın’ın tasmasını çıkararak serbest bıraktığı köpek apartmandan çıkan H.Ö., eşi E.Ö. ve çocukları M.Ö. ile E.K. adlı kadına saldırdı. Köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı. Belediye ekipleri uyuşturucu iğneyle köpeği sakinleştirdi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Umut Batuhan Yalçın avukatının itirazı üzerine 10 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

5 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Köpek saldırısı ile ilgili soruşturma tamamlanarak 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Yalçın’ın sokakta bulduğu ‘Cane Corso Italiano’ cinsi köpeği sahiplenip eve getirdiği ve sonrasında hayvanın saldırgan olduğunu anlayınca sitenin bahçesine bıraktığı belirlendi. Köpeğin apartmandan çıkan 4 kişiye saldırdığı ve bu kişilerin komşuların yardımıyla kurtulduğu belirtildi. Köpek saldırısında 3 kişinin hafif yaralandığı, E.K. adlı kadının ise yüzünde sabit iz kalacak biçimde yaralandığı aktarıldı. Köpeğin cinsi dikkate alındığında Yalçın’ın suçunun ‘olası kastla kasten yaralama’ olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Köpek saldırısının güvenlik kamerası görüntülerinden köpeğin kişilere farklı zamanlarda saldırdığı belirlendi ve bu nedenle güvenlik müdürü Emin K., müdür yardımcısı Yusuf Ö. Ve güvenlik görevlilerinin de gerekli dikkat ve özene aykırı davranarak insanların yaralanmasına neden oldukları belirtildi.

İddianamede Umut Batuhan Yalçın’ın ‘silahla olası kastla yaralama’ suçundan 4 yıl 6 aya, diğer şüphelilerin de ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan 1,5’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi

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