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4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut, yoğun bakımda uyutuluyor

KONYA’nın Ereğli ilçesinde sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan Umut Ünlü (8) ağır yaralandı.
4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut, yoğun bakımda uyutuluyor

Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 3 gün önce, sokak üzerinde oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u komşuları kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine götürülen Umut, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Umut'un tedavisi Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülüyor.

'OĞLUMU 3 GÜNDÜR GÖREMEDİM'

Oğlunun uyutulduğunu söyleyen 4 çocuk babası Durmuş Ünlü, "Olay 23 Ağustos Salı günü saat 11.00 civarlarında oluyor. Sokağa çocuk tek başına çıkmış. O sırada köpekleri bilmiyoruz tabii. Köpekler oğlumu araya alıyor. Belli bir ses duyuluyor ama vatandaş görmüyor. Daha sonra bir komşu şüpheleniyor. bir bakıyor ki dört tane köpek bir tane çocuğa saldırıyor. Komşu da tek başına müdahale edemiyor, korkuyor. Oğlunu çağırıyor. Oğlu da eline sopa alıp geliyor ve köpekleri kovuyor. Doktor ile yeni görüştük bir nebze daha iyi gidiyor durumu. Ama kesin bir şey diyemeyiz, daha yatacak dediler. Oğlum yoğun bakımda yattığı için göremedim. 3 gündür bekliyorum" dedi.    

'HAYVAN DOSTU İNSANLARIZ'

Baba Ünlü, "Hayvan derneklerinden bize tepki geliyor. Hayvan katletme gibi bir şeyler diyorlar. Biz zaten hayvan dostuyuz. Biz hayvancılık yapıyoruz. Bu çocukta hayvanların içinde doğdu. Sadece bu hayvanların toplanıp belirli bir yerlerde bakılmasını istiyoruz. Yani biz bu hayvanların öldürülmesi taraftarı falan değiliz. Bu kimin göreviyse o yerine getirmesi lazım. Köpeğim de var, kedim de var, tavuğum da var. Yani biz zaten hayvanların içindeyiz." diye konuştu.

BAŞI BOŞ KÖPEKLER HAYVANLARI ÖLDÜRMÜŞ

Köpeklerin sadece insanlara değil hayvanlara da saldırdığını söyleyen baba Ünlü, "2-3 gün önce 300 metre ileride 4-5 koyunu daha telef etmişler. Kurban Bayramı zamanında ise 2 buzağıyı da telef etmişler. Köpekleri göstermek için video çekmeye gittim. Biraz köpeklere yaklaşmak zorunda kaldım. Çünkü ispat etmem lazımdı. Arkamda 3-4 kişi takviye olduğu için gittim. O videoyu çekerken köpekler bana da saldırdı, kendimi zor kurtardım. Yani şu anda psikolojik olaraktan yıprandım. Yani çocuğun halini düşünemiyorum. 8 yaşındaki bir çocuk. Bir de benim oğlum normalde çok hassas." ifadesini kullandı.

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