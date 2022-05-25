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4 yıl önceki cinayette katil ev arkadaşı çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 4 yıl önce evinde cansız bedeni bulunan Hayri Yüksel'i (60), kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren o dönemki ev arkadaşı Sabri Özkürkçü'nün (48) öldürdüğü ortaya çıktı.
4 yıl önceki cinayette katil ev arkadaşı çıktı

Olay, 9 Ocak 2018'de Demetlale Mahallesi 406'ncı Cadde'de Hayri Yüksel ile Sabri Özkürkçü'nün beraber yaşadığı evde meydana geldi. Kötü koku ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, Hayri Yüksel'in çürümüş cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede Yüksel'in boynu ve kaburgalarının kırık olduğu, bedeninde de kesici alet yaraları olduğu belirlendi. Şüpheli ölümün aydınlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, evde ikinci bir erkek kişiye ait DNA örnekleri bulundu. Ayrıca; Hayri Yüksel'e ait GSM hattının, Sabri Özkürkçü'ye ait cep telefonuna takıldığı, Özkürkçü'nün de o telefonu 6 ay sonra Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir telefoncuya sattığı tespit edildi. Başka bir suçtan dolayı Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan Özkürkçü'den, DNA profillerinin karşılaştırılması için mahkeme kararıyla kan örneği alındı ve olay yerinde bulunan DNA örneklerinin Sabri Özkürkçü'ye ait olduğu tespit edildi. 

UYURKEN TACİZ EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Sabri Özkürkçü, 13 Mayıs 2022'de Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinde, Hayri Yüksel ile aynı evde kalmaya başladıkları dönemde, uyurken kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Yaşanan boğuşmanın ardından Yüksel'in başına cam kül tablası ile vurduğunu yere düşünce de elleri ve ayaklarını bağlayıp Yüksel'in telefonu ile beraber evden çıktığını itiraf etti. Eve tekrar döndüğünde Yüksel'in hareket etmediğini fark ettiğini aktaran Özkürkçü, bağladığı ipleri çözüp evi terk ettiğini ve Yüksel'in telefonunu da aynı gün veya bir sonraki gün sattığını söyledi. 
Halen Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan Özkürkçü hakkında, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince Hayri Yüksel'in cinayeti nedeniyle de tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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