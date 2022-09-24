  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
»

450 kilogram toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kilogram toz ve 180 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.
450 kilogram toz esrar ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda operasyonların 44'üncü gününde, Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında tespit edilen 62 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Aramalarda 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kilogram toz ve 180 kilogram kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 su motoru ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu24 Eylül 2022 Cumartesi 09:54
  • Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı24 Eylül 2022 Cumartesi 09:20
  • Meteoroloji'den kritik uyarı! O bölgelere kuvvetli geliyor24 Eylül 2022 Cumartesi 09:10
  • THY, Afrika hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal etti24 Eylül 2022 Cumartesi 09:00
  • BM'nin kampıydı PKK'nın oldu!24 Eylül 2022 Cumartesi 09:00
  • Süper Lig, genç futbolculara 'yabancı'23 Eylül 2022 Cuma 15:16
  • Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: Çözüm aşamasına geldik23 Eylül 2022 Cuma 15:13
  • Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı23 Eylül 2022 Cuma 15:10
  • Van'da devlet desteğiyle kurulan tesisten 20 şehre mantar satılıyor23 Eylül 2022 Cuma 14:37
  • İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 6 "İyilik Treni" daha23 Eylül 2022 Cuma 13:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti