  • BIST 4.526,50
  • Altın 1048.923
  • Dolar 18.5373
  • Euro 19.0861
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor

Ankara Altındağ'ın Örnek Mahallesi'nde Afganistan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Cinayetlerle ilgili 2 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor

Altındağ'da Örnek Mahallesi'nde oturan ve bir süredir haber alınamayan Afganistan uyruklu bir kişinin yakınları, polise başvurdu. Polis ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında söz konusu kişinin oturduğu 4 katlı binanın 2'nci katındaki eve kapıyı çilingire açtırarak girdi. Ekipler ede Afganistan uyruklu 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan aramada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu. Cumhuriyet Savcısı eşliğinde evde yapılan incelemenin ardından 5 kişinin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, cinayetlerle geniş çaplı araştırma başlattı. Binanın bulunduğu sokağın giriş ve çıkışı kapatıldı. Sakağa giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Evde yapılan aramada Afganistan uyruklu bir kişiye ait pasaport bulundu. Bir hafta önce öldürüldüğü tahmin edilen 5 kişinin cesetlerinin bulunduğu evde ve çevresinde polisin incelemesi sürerken, ölenlerin kimlik tespit çalışması da devam ediyor.

3c818895437f692016b55abf13c8a571.jpg

HEPSİNDE 1'DEN FAZLA BIÇAK YARASI

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri süren Afganistanlı 5 kişinin de vücutlarında birden fazla bıçak yarası tespit edildi. Soruşturma kapsamında binaya giden güzergahlardaki tüm güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

2 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ayrıca cinayetlerle ilgili 2 kişinin, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. İlk bulgulara göre para anlaşmazlığı sonucu cinayetlerin işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine durulurken, soruşturma sürdürülüyor.

Mahallede esnaf olan bir görgü tanığı, Afganların genelde bu bölgede yaşadıklarını söyleyerek, "Bir iki kez gördüm, orada oturduklarını biliyorum zaten. Genelde Afganların yarıdan çoğu burada oturur. Genelde hep buradan geçerler, bu yolu kullanırlar. Muhtemelen kendi aralarındaki bir hesaplaşma bu" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da 124 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı08 Kasım 2022 Salı 23:58
  • Çanakkale'de balıkçı teknesiyle sürüklenen 149 kaçak göçmen kurtarıldı08 Kasım 2022 Salı 23:58
  • 'Haraç' çetesine dava açıldı08 Kasım 2022 Salı 14:34
  • Ankara'daki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı08 Kasım 2022 Salı 11:10
  • Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı07 Kasım 2022 Pazartesi 11:49
  • Ankara'da 'haraç' çetesine operasyon04 Kasım 2022 Cuma 16:53
  • 'Eşimi nasıl çalıştırırsınız' diyerek iş yeri sahibi ile çalışanı vurdu04 Kasım 2022 Cuma 16:45
  • Eskişehir'de helikopterli trafik denetimi; 39 sürücüye para cezası04 Kasım 2022 Cuma 16:35
  • Kümesteki tavuğun altında metamfetamin ele geçirildi03 Kasım 2022 Perşembe 11:49
  • Yayaya çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü otomobilin kırık farından yakalandı02 Kasım 2022 Çarşamba 14:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti