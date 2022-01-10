5 bin ton atık toplandı

Çankırı Belediyesi, son bir yılda 5 bin tonun üzerinde atık topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılını bin ton evsel atık toplarken 4 bin tonun üzerinde malzemeyi geri dönüşüme kazandırdı.

Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün son bir yılda yaptığı çalışmalar arasında geri dönüşüm hamleleri öne çıktı. Dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmalar, 2021 yılında da devam etti. “Çevre Dostu Belediyecilik” anlayışı ile hareket eden Çankırı Belediyesi, bir yılda bin tonu aşkın evsel atık topladı. Geri dönüşüm faaliyetleri arasında ise 4 bin 100 ton ambalaj atığı, 7600 kg bitkisel atık, 640 kg atık pil ile 157 ton tıbbi atık malzeme yer aldı. Farklı alanlara yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezinin sayısı 6’ya yükseltilerek vatandaşların geri dönüşüme kazandırılacak atıkları kolayca getirebilmeleri sağlandı.

Ekiplerin belirli aralıklar ile vektörle mücadele çalışmaları devam etti. Bu kapsamda; 3 bin 150 kg insan sağlığına zarar vermeyen ilaç kullanıldı.

2021 yılında tedavi edilen ve kısırlaştırma operasyonu yapılan sahipsiz sokak hayvanı sayısı 780 oldu. Tedaviye ihtiyaç duyan 886 hayvana müdahale edilirken kaplumbağa, baykuş, leylek, şahin gibi 155 hayvanın acil müdahalesi ve tedavisi de yine Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yapıldı. 322 yavru ve erişkin köpek ise sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.