5. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün başladı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri ve konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri yapılacak.

Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları, uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.

"12 Haziran Pazar gününe kadar sürecek"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu, tüm vatandaşları İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ne davet etti.

Nalcıoğlu, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk 2 gününde öğrencilerin yoğun katılım sağladığı festivalin güzel etkinliklere sahne olduğuna değinen Nalcıoğlu, "Festivalimiz çok güzel devam ediyor. 12 Haziran Pazar gününe kadar sürecek. Çocukları, gençleri ve yetişkinleri festivalimize davet ediyoruz." dedi.

Alanın yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu, "Çocuk oyunlarımız, geleneksel sporlarımız, el sanatlarımız, dünya mutfağından lezzetlerimiz, halk müzikleri ile konserlerimiz var. Etkinliğimize herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Nalcıoğlu, festivale 2 yıl ara verildiğini hatırlatarak, "Organizasyonumuza verilen 2 yıl arada vatandaşlarımız çok özlemiş. Biz de onları çok özledik. Aslında biz bu 2 yılda boş durmadık. Afet zamanlarında Antalya, Muğla, Kastamonu ve Sinop'a giderek okul etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Geleneksel sporlarımız ve oyunlarımızla çocuklarımızı buluşturduk. Bugün ziyaretçilerimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu, geleneksel çocuk oyunları alanı çok canlı. Ailelerin de en yoğun ilgi gösterebileceği alan. Kent merkezlerinde artık aileler birbirleriyle zaman geçirmekte zorlanıyor. Dört gün boyunca ailelerin birbirleriyle zaman geçirmesi, kültür aktarımı yapması ve deneyimleyerek paylaşım yapması için çok güzel bir fırsat. Çok güzel etkinliklerimiz var." şeklinde görüş belirtti.

Binicilik alanında atlara binen çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor

Binicilik alanına gelen yüzlerce çocuk, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) organizasyonuyla at binme deneyimi yaşıyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı ve uzman eğitmenlerin eşliğinde atlara binen çocuklar, hem hayvan sevgisini tadıyor hem de heyecanlı dakikalar geçiriyor.

TJK eğitmenlerinden ve Türkiye'nin ender kadın jokeylerinden olan Serap Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atalarımızdan gelen atçılığı çocuklarımızla paylaşmak istedik. Atçılığı çocuklara tanıtmak istedik. TJK olarak yaklaşık 7 yıldır ücretsiz olarak engelli çocuklara atlı terapi eğitimi veriyoruz. Festivale gelen bütün çocuklarımızı atlarla buluşturacağız." diye konuştu.

Atlarla gezen çocuklar da çok eğlendiklerini ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Vatandaşların ücretsiz olarak katılabildikleri festival, 12 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.

Festivalde farklı şehirler de kültürel ve turistik tanıtımlarını gerçekleştiriyor

Alanda kendilerine ayrılan bölümde çadır kuran farklı il ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, şehirlerinin tanıtımlarına katkıda bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Savaş Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların festivale ve kurdukları çadıra gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Stantlarını ziyaret edenlere Malatya'nın meşhur kayısısı, dalbastı kirazı ile tarihi ve turistik alanlarını anlattıklarını aktaran Kazancıoğlu, "Etnospor Kültür Festivali, çok güzel bir organizasyon. Zamanı ve mekanı çok uygun. Birçok ilimiz burada stant kurarak tanıtımlarını yapıyor. Özellikle uluslararası statüde olması bu organizasyonu daha da iyi bir hale getiriyor. Etkinliğin bundan sonraki yıllarda da devamını bekliyoruz. Oldukça geniş bir ziyaretçi kesimi var. Malatya'mızın oba çadırına da müthiş bir ilgi var." diye konuştu.

Öğrencilerin büyük ilgisi olduğuna değinen Kazancıoğlu, "Malatya'nın yöresel ürünlerini görmeleri öğrencilerimizi memnun ediyor." dedi.

Malatya'nın kayısısı ve dalbastı kirazının dünyaca meşhur olduğuna değinen Kazancıoğlu, "Malatya'da 5 bin yıllık tarihi olan Aslantepe, Dünya Kültür Mirası listesinde. İlçelerimizde gezip görülebilecek alanlarımız var. Darende'deki Somuncubaba'mız, Gürpınar Şelale'miz var. Battalgazi ilçemiz başlı başına tarihi bir mekan. Bütün ilçelerimizde bir tarih yatıyor. Bu tarihi yerleri tüm vatandaşlarımızın görmesini bekleriz. Herkesi Malatya'ya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilere tespih sanatı gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları sanatçısı, ahşap oyma ve tespih ustası Ensar Güler, Malatya Büyükşehir Belediyesi standını gezen vatandaşlara tespih sanatını tanıttı.

Tespih yaptığı malzemeleri tanıtan Güler, "Kültürümüz ve inancımızda çok büyük öneme sahip tespih sanatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Farklı materyallerden üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların ücretsiz olarak katılabildikleri festival, 12 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.