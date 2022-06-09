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5. Etnospor Kültür Festivali'nde savaş gösterisi

Atlı okçular, Türklerin savaş öncesi hazırlıklarının sergilendiği gösteri yaptı
5. Etnospor Kültür Festivali'nde savaş gösterisi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi.

Gösteride güven atışı ise büyük heyecana sahne oldu. Okçular at sürdükleri sırada kalkanların arkasına yerleşen takım arkadaşlarının kalkanlarına ok attı.

Gösterinin son bölümünde 'Düşman kellesi alma' antrenmanı sergilendi. Atlı okçular, bu bölümde insan boyunda yüksekliğe sahip bir noktaya yerleştirilen karpuzları at sırtında koşu halinde kılıç darbesiyle kesmeye çalıştılar.

Cirite büyük ilgi
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan vatandaşlar, cirit atma müsabakalarına büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde gerçekleştirilen cirit müsabakaları, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Atlı sporlar için kurulan alanda gerçekleştirilen müsabakaların ilkinde Uşak ve Erzurum ekipleri karşı karşıya geldi. Oyun esnasında ciritin tarihçesi ve kurallarının yanı sıra yarışmacıların hangi durumlarda sayı aldıkları anons edildi.

Seyirciler, her sayı sonrası yarışmacıları alkışlarıyla tebrik ederken, zaman zaman atların yere düşmesiyle heyecanlı anlar yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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