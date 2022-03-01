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5 kadın mühendis adayı, 6 saat uçabilen görünmez İHA tasarladı

TÜRK Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören 5 kadın mühendis adayı, 6 saat havada kalabilen ve şeffaf yapısı ile uzaktan fark edilemeyen insansız hava aracı (İHA) tasarladı.
5 kadın mühendis adayı, 6 saat uçabilen görünmez İHA tasarladı

THK Üniversitesi Makine Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencileri Rabia Tuana Atak, Şeymanur Sırtlı, Elektrik Elektronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Beyza Nur Büyükyaprak, Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Duygu Nur Kibar, Bilgisayar Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ümmühan Şahin'den oluşan 'Burlas' takımı, orman yangınlarının tespiti ve sınır güvenliğinde kullanabilecek hibrit-İHA tasarladı. Pilin dışında içi helyum gazıyla dolu balonla desteklenen İHA, en fazla 55 dakika havada kalabilen standart İHA'ların aksine 6 saat uçabiliyor. İHA, açık hedef olmasının önüne geçilmesi için de PVC (polivinil klorür) maddesiyle görünmez hale getirilerek, yapısı şeffaf olarak tasarlandı. 6 saat uçabilen İHA, uzun süre ormanı gözetleyerek, yangınları tespit edebilecek. İHA, özellikle sınır güvenliğinde görev yaparken şeffaf yapısı ile açık hedef haline gelmekten de kurtulacak. Öğrenciler, 6 saat uçabilen görünmez İHA ile Teknofest 2022'ye katılacak. 

'UÇUŞ SÜRESİNİ 6 SAATE ÇIKARIYORUZ'

Takım kaptanı Rabia Tuana Atak, yazılımı dahil tüm tasarımı kendilerine ait İHA ile Teknofest'e katılacaklarını söyleyerek, "'Türk kadınının gücünü göstermeliyiz' dedik. 'İstikbal göklerdedir' sözünü de benimseyerek adımızı göklere yazmak istiyoruz. Yapmış olduğumuz proje hibrit sistem. Hibrit sistemimizi İHA ve dron birleştiriyoruz. 6 saatlik uçuş süresine sahip olacak. Pilimizi de fazla tüketmeden pilin ömür süresini uzatmış olacağız. Toplum yararına hedeflediğimiz bazı yangın tespiti ve sınır güvenliği sağlama konularında ilerlemek, savunma sanayinde yerimizi almak istiyoruz. Günümüzde uçuşlarda elektrikli multikopterler 30-55 dakika sınırını geçemiyorlar. Biz de bunu 6 saate çıkarıyoruz" dedi.

'İNSANSIZ HAVA ARACI SEKTÖRÜNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ'

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Otonomi Sistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mesut Latıfınavıd, Teknofest'e katılacakları 7 projeden olan hibrit-İHA sistemi ile aynı zamanda insansız hava aracı sektörüne katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Latıfınavıd, "Elektrikli dronlarda şu an en önemli problemlerden biri uçuş süresinin 30-55 dakika arasında olması. Öğrencilerim bu süreyi 6 saate yükseltmeyi hedefliyorlar. Bu çok büyük bir başarı. Özellikle sınır, orman, afet kontrolü gözetiminde çok büyük katkıda bulunmayı planlıyorlar. 6 saat uçuş süresini elektrikli dronelarla sağlamak. Bu süre hibrit, balon, multikopter dronla birlikte gerçekleşecektir. En önemli fark uzun uçuş süresi" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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