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5 litrelik yağı 50,75 liradan satıyoruz duyurusu yapmışlardı! Gerçek bakın ne çıktı

Reklam Kurulu, 5 litrelik ayçiçek yağını 50,75 liradan gösteren marketlere, insanları kandırdıkları gerekçesiyle ceza kesti.
5 litrelik yağı 50,75 liradan satıyoruz duyurusu yapmışlardı! Gerçek bakın ne çıktı

Marketlerin aldatıcı reklamlarını takibe alan Reklam Kurulu, 5 litre ayçiçek yağı fiyatını 50.75 TL'den gösteren marketler başta olmak üzere birçok mağazaya ceza yağdırdı.

Reklam Kurulu, vatandaştan gelen şikâyetler üzerine bazı marketlerin afiş ve sosyal medyadaki kampanyalarını takibe aldı. Kurul, son toplantısında da birçok reklamı durdurdu.

11 BİN 429 LİRA CEZA

Zincir marketlerden birine ait 21- 28 Ekim arasındaki afişlerde ikili tencere ve tava setinin indirimle 109,95 liradan satışa sunulduğunun duyurulduğunu, ancak aynı ürünün 22 Ekim’de bir mağazada 169,95 liradan satıldığını tespit eden kurul, market zincirine 11 bin 429 lira ceza kesti ve reklamları durdurdu.

İlgili marketin çalışanı ise ürün etiket farkının mağaza ile alakalı olmadığını, marketlerin geneli için basılan afişte yan ürünle birlikte fiyat basım hatası yapıldığı ve hata fark edilir edilmez afişlerin toplatılarak imha edildiğini beyan etti.

İNDİRİM YANILTICI

Reklam Kurulu, bir başka market zincirinin, sosyal medyada 5 litre ayçiçeği yağının 50,75 liraya satın alınabildiğini göstererek mobil uygulamaya yönlendirmesi konusundaki şikâyeti de değerlendirdi. İncelemeler sonucunda, ürünü satın almaları için tüketicilerin uygulamayı indirmeye yönlendirildiği ancak ürünü satın almak için firmaya ait uygulamaya giren tüketicilerin ürüne erişemediği tespit edildi. Bu durumun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendiren Kurul, reklamları durdurdu.

Aynı market zincirinin, farklı bir markaya ait 4 litre ayçiçeği yağını da 37,50 liradan satıldığını göstererek benzer şekilde vatandaşı aldattığını tespit eden Kurul, bu reklamları da durdurdu.

Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında ise görüşülen 200 dosyadan 186’sını mevzuata aykırı bulmuştu. Bunların 128’ine durdurma cezası, 58’ine toplamda 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Görüşülen dosyalar içinde 55 ayrı indirimli satış reklamı da vardı. Söz konusu 55 dosyadan 2’si mevzuata aykırı bulunmazken, 33’ü hakkında durdurma cezası, 20’si hakkında toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanmıştı.

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