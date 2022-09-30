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50 metreden şarampole uçan otomobilde bir aile yok oldu: 4 ölü

TRABZON'un Arsin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kazada sürücü Mehmet (32), eşi Emine (27) ile oğulları İnayet (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3), hayatını kaybetti.
50 metreden şarampole uçan otomobilde bir aile yok oldu: 4 ölü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Mehmet Güngörmüş yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan karı- koca ve 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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