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514 personelin katılımıyla Eren Abluka - 11 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 514 personelin katılımıyla Eren Abluka - 11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı.
514 personelin katılımıyla Eren Abluka - 11 Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ İlinde “EREN ABLUKA-11 (ELAZIĞ-BAŞAK) ŞEHİT J.UZM.ÇVŞ RISTAM ÇETİN OPERASYONU” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 514 personel (37) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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