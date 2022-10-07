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52 maddelik torba yasa teklif TBMM'de

Torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra kısa çalışma ödeneği ile maske cezaları borçları yer alıyor..
52 maddelik torba yasa teklif TBMM'de

TBMM, yeni dönem mesaisine 1 Ekim itibarıyla başladı.

Meclisin tekrar açılmasıyla gözler yeni torba kanun teklifine çevrildi.

Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif daha sonra ikiye bölündü. 52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda önemli maddeler eklendi.

Borçlar siliniyor

Teklifle birlikte birçok kişinin borçları silinecek.

Torba yasa teklifinde; KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteğinin yanı sıra kısa çalışma ödeneği ile maske cezaları yer alıyor..

-Kısa çalışma ödeneği

Teklife göre;  kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu konuşuluyor.

-KYK faizleri

Ayrıca yeni torba kanun teklifinde KYK faizlerinin silinmesi, elektrik ve doğal gaz desteği de yer alacak.

-İcra borçları

Bir diğer konu ise ihracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçlarının silinmesinin de torba yasa teklifinde olması.

-Maske cezaları

Salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.

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