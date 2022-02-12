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52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, eylem hazırlığında olan 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan, örgütün kadın yapılanması TJA ve gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösterdikleri belirlenen 52 kişi tespit edildi.

Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

"Pençe-3" adı verilen operasyonda baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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