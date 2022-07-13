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54 Afganı zevk için öldürmüşler: Binlerce sivil katledildi

İngiltere askerlerinin Afganistan’da, şüpheli gördükleri silahsız 54 sivili acımasızca katlettiği ortaya çıktı.
54 Afganı zevk için öldürmüşler: Binlerce sivil katledildi

Batı, demokrasi ve refah götürme bahanesiyle 20 sene işgal ettiği Afganistan’a yıkım ve ölümden başka bir şey vermedi. İşgal boyunca aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 47 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği ülkede, yabancı güçler tarafından işlenen insanlık dışı suçların bir yenisi daha ortaya çıktı. İngiliz BBC’nin haberine göre, İngiliz ordusuna bağlı özel hava kuvvetleri (SAS) bünyesinde bir birlik, Afganistan’da 54 sivili acımasızca katletti. BBC’ye konuşan askerler, SAS birliklerinin Helmand kentinde, “öldür ya da yakala” emriyle gece baskınları sırasında keyfi cinayetler işlediğini söyledi.

SAHTE DELİLLE CİNAYETİN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜLER
Haberde, SAS güçlerinin şüpheli gördükleri Afgan sivili önce alıkoydukları, ardından yargısız infaz ettikleri belirtildi. Cinayeti haklı çıkarmak ve olayın üstünü örtmek için ise, İngiliz askerlerinin, cesedin yanına AK-47 piyade tüfeği (Kalaşnikof) yerleştirildiği ifade edildi.

EN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRME YARIŞMASI
Kanala konuşan bir emekli asker, Afganistan’da İngiliz askerlerinin “en fazla kişiyi öldürmek için” birbirleriyle yarıştığını söyledi. Ayrıca eski İngiltere Genelkurmay Başkanlarından ve eski SAS Direktörü Mark Carleton-Smith’in “iddia edilen yasa dışı cinayetler hakkında bilgilendirildiği, ancak Kraliyet Askeri Polisi’nin (RMP), SAS filosuna yönelik cinayet soruşturması başlattıktan sonra bile kanıtları RMP’ye aktarmadığı” öne sürüldü.

BİNLERCE SİVİL KATLEDİLDİ
Daha önce Avustralya Avustralyalı askerlerin 39 Afgan sivil kasıtlı öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Skandalın patlak vermesi üzerine dönemin Avustralya Genelkurmay Başkanı, Afgan halkından özür dilemişti. Hava saldırılarıyla binlerce sivilin kanına giren ABD, güçleri bir düğünü bombalamış, 38 kişi hayatını kaybetmişti. Başka bir olayda Afganistan’ın Kunduz şehrinde, Alman Albay Georg Klein’ın emriyle Amerikan uçakları hava saldırısı gerçekleştirmiş, aralarında çocukların da olduğu 100’den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Yabancı güçler tarafından, 20 senelik işgal süresince Afganistan’da, 47 binden fazla sivil öldürüldü.

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