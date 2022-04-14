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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Turun 5. gününde geçilen Manisa-Ayvalık etabını, Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) beşinci etabını Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen turun beşinci gününde Manisa-Ayvalık etabı geride kaldı.

Manisa'nın simge yapılarından Valilik binasının önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilen 5. etaba 160 bisikletçi katıldı. Saruhanlı ilçesinden geçen parkur, daha sonra İzmir-İstanbul Otoyolu'na çıkarak Kırkağaç gişelerine kadar devam etti. Ardından otoyoldan ayrılan bisikletçiler, Soma ve Bergama'dan geçerek 191,7 kilometre sonra Ayvalık'ta finiş yaptı.

Yarışın başında oluşan kaçış grubunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Batuhan Özgür ve Elchin Asadov, Almanya'nın Saris Rouvy Sauerland takımından Belçikalı ikiz kardeşler Abram ve Michiel Stockman ile Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Alman Maurice Ballerstedt yer aldı. Son 8 kilometreye kadar bu ekip devam ederken, daha sonra Batuhan ile Ballerstedt ayrı bir atak gerçekleştirdi. Bitişe yaklaşık 3 kilometre kala Batuhan peloton tarafından yakalanırken Ballerstedt tek başına kaldı. Bu sporcu da 1 kilometre sonra yakalandı.

Sporcular finişe toplu şekilde geldi ancak son 700 metredeki büyük kaza pelotonun büyük bölümünü durdurdu. Kazanın önünde bulunan yaklaşık 25 sporcu ise büyük bir mücadeleyle bitişi ilk sırada geçmeye çalıştı.

Zorlu bir sprintin ardından finişi ilk sırada 4 saat 13 dakika 49 saniyelik derecesiyle Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford geçti. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, ABD'nin Human Powered Health takımından Arvid de Kleijn üçüncü oldu.

Sepulveda'nın genel klasman liderliği sürüyor
Zorlu bir tırmanışa sahne olan dünkü İzmir-Manisa etabını ilk sırada tamamlayan İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, genel klasman liderliğini sürdürdü.

Genel klasmanda en yakın rakibinin 10 saniye önünde bulunan 30 yaşındaki bisikletçi, yarın da turkuaz mayoyu giyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden milli bisikletçi Mustafa Sayar, genel klasmanda 3 basamak birden çıkarak 6. sıraya yerleşti.

Belçikalı Jasper Philipsen, sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kaptırmadı.

Turkuaz mayo sahibi Sepulveda, en iyi tırmanışçının sahibi olduğu kırmızı mayoyu da korudu. Sepulveda, yarınki yarışta turkuaz mayoyu giyeceği için kırmızı mayo ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan'da olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts, üçüncü etap sonunda devraldığı Türkiye güzellikleri mayosunu (Beyaz) korudu. Buts, mayo törenine yine Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu ülkesi Ukrayna'nın bayrağıyla çıktı.

Nairo Quintana çekildi
Fransa'nın Arkea-Samsic takımında forma giyen Kolombiyalı yıldız tırmanışçı Nairo Quintana, yarıştan çekildi.

Turun ikinci günündeki Selçuk-Alaçatı etabında düşen ve sonrasında kendisini iyi hissetmeyen 32 yaşındaki sporcuyu, takımı yarıştan çekme kararı aldı. Tecrübeli tırmanışçı, Manisa-Ayvalık etabına başlayamadı.

Turda dünkü tırmanış etabına odaklanan Quintana, yarışı bitirse de genel klasman liderliğini devralamadı.

Yarın 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın tarihi bir etap gerçekleştirilecek.

"Tarihe, doğaya saygı" sloganıyla düzenlenen turun 6. etabında 204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabı koşulacak. Balıkesir'in Edremit ilçesinden start alacak bisikletliler, yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçerek kıta değiştirecek.

Turun 57. yılı dolayısıyla etap Eceabat'taki 57. Alay Şehitliği'nde sona erecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tarihi için büyük öneme sahip olacak etap, tura katılan Avustralya ve Yeni Zelandalı bisikletçiler için de motivasyon kaynağı durumunda.

Edremit-Eceabat etabı
Tour of Türkiye'de 5. etabın galibi Avustralyalı Sam Welsford, bu duruma vurgu yaparak, "Yarınki Edremit-Eceabat etabı tüm Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar için anlamlı bir yarış olacak. Belki kürsüde olamam ama takım olarak ne yapacağımızı göreceğiz. Kürsüye çıkabilmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Takımına bu seneki ilk etap zaferini kazandırdığını aktaran 26 yaşındaki sprinter, "Bugünkü zaferimin en önemli yanı bir WorldTeam takımı olan ekibimin bu seneki ilk etap zaferi olması. Buraya gelmeden önce Belçika'da ve Avrupa'da yapılan tek günlük klasik yarışlara katılarak iyi hazırlık dönemi geçirdim. Takımın şu anki durumu gayet iyi. Buraya takımda 3 sprinter olarak geldik. Bana veya diğer arkadaşıma özellikle bir görev verilmedi. Yarışın akışına ve gelişmesine göre değerlendirmemizi istedi. Şartlar da bugün benim finiş yapmama olanak sağladı. Kaza olduğunda diğer tarafta olduğum için sıyrılabildim. Diğer arkadaşlarım da beni çok iyi taşıdı." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde pist bisikletinden yol bisikletine geçtiğini belirten Welsford, "Yol bisikletinde ayrı bir heyecan var. Sprint finişler bana daha çok heyecan verici geliyor." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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