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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Bodrum İskele Meydanı'nda startı verilen Tour of Türkiye'de, 25 takımdan 167 bisikletçi mücadele ediyor.
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Muğla'nın Bodrum ilçesinden başladı.

Etabın startı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Bodrum İskele Meydanı'ndan verildi.

Turun 207 kilometrelik ilk etabına, 25 takımdan 167 bisikletçi katıldı.

Bisikletçiler, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan etabı tamamlayarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaşacak.

Etap, Kuşadası Limanı önündeki finiş alanında sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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