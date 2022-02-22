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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru açıklandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru belli oldu.
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru açıklandı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum'da başlayıp, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek kıtalararası dev organizasyonun final etabına İstanbul ve tarihi yarımada ev sahipliği yapacak.

8 gün, 8 etap boyunca bisikletlilerin rekabetine Türkiye'nin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşlik edecek. 57'nci yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1289 kilometrelik parkuru boyunca yenilenen 8 etabı ise şu şekilde olacak:

10 Nisan: Bodrum - Kuşadası (207 kilometre)

11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı (158,1 kilometre)

12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (122,5 kilometre)

13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (127,4 kilometre)

14 Nisan: Manisa - Ayvalık (191,3 kilometre)

15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (204,2 kilometre)

16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (135,8 kilometre)

17 Nisan: İstanbul - İstanbul (143 kilometre)

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçilecek
Dünyanın ilk ve yegane "Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı" olması yönüyle öne çıkan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57. yılında bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan iki köprüden geçecek ve Türkiye'nin stratejik konumuna ve ulaşım ağı altyapısına dikkat çekecek.

7. etaba ev sahipliği yapacak olan Edremit-Gelibolu parkuru 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Avrupa'ya uzanırken, 8. ve final etabı ise tarihi yarımadadan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Anadolu'ya uzanacak.

Bağdat Caddesi ve tarihi yarımada da seyir zevkini artıran 3 turun ardından organizasyon İstanbul'da son bulacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, TRT ve Eurosport'tan canlı yayımlanacak.

Emin Müftüoğlu: "Parkur seçimini iki açıdan çok önemli görüyoruz"
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyon öncesinde yenilenen parkurla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dünyaca ünlü takımları ağırlayacağımız ve pek çok açıdan yeniliklere imza atacağımız 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde çok heyecanlıyız. Yönetim kurulumuz ve teknik ekiplerimizin titizlikle hazırladığı TUR 2022 parkuru sportif rekabeti artırarak, ülke tanıtımı ve bisikletin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak özellikte kurgulandı. Parkur seçimini iki açıdan çok önemli görüyoruz. Sportif yönüyle yarış içi mücadeleye soluk getiren tırmanış, sprint kapılarının konumlanması ile son ana kadar yarışı rekabete açık ve izleyenler açısından heyecanlı hale getirmeyi amaçladık. Ulusal ve uluslararası tanıtım yönüyle ise ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan farklı rotaları dahil ederek hem bölge halkının hem ekranları başında izleyicilerin ilgiyle izleyeceği bir rota dizayn ettiğimize inanıyorum."

Turun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmesiyle ilgili olarak Müftüoğlu, "Bisiklet sporu ve ülkemiz adına gurur kaynağımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmesi için bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere, Cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen bu projeye emek veren herkese şükranlarımı sunmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Vatan için can veren şehitlerimizi yad edeceğiz"
Müftüoğlu, bisikletlilerin ilk kez Asya'dan Avrupa'ya geçişine sahne olmanın büyük ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelibolu etabı adeta tarihe bir köprü rolü üstlenecek ve vatan için can veren şehitlerimizi yad edeceğiz. Bu yıl 57. kez düzenlenen organizasyonun Gelibolu etabı 15 Nisan’da 57. Piyade Alayı Şehitliğinde sona erecek. Bu sayede, bir asır önce 1915'te, yine 15 Nisan'da Anzak çıkarmasını durdurması ve verdiği büyük kayıplarla efsaneleşmiş 57. Piyade Alayı'nı ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni anarken, bu toprakların ülkemiz için değerini spor vesilesiyle vurgulayacağımız tarihi bir etap olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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