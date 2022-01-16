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572 daireli sitede aidata yapılan zamma tepki

-İZMİT’te bir sitede aidatlarda artış olması nedeniyle site sakinleri eylem yaptı. Sitede yaşayanlar, ısınma bedeliyle birlikte 600 TL’nin üzerine çıkan aidat bedelinin düşürülmesini istedi.
572 daireli sitede aidata yapılan zamma tepki

İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi üzerinde 572 dairenin bulunduğu bir sitede, aidat bedeline ocak ayında zam yapıldı. Önceki dönemde ısınma bedeli dahil olarak 320 TL olan site aidatının yerine 300 TL aidat ve ısınma bedeli alınmasına karar verildi. Zam sonrasında aidat bedelinin 600 TL’nin üzerine çıktığını belirten site sakinleri, site içerisinde eylem yaptı. Zamların kanuna aykırı yapıldığını belirten site sakinleri, yeniden seçim yapılmasını istedi. Sitenin yönetim kurulu başkanı M.T. geçen perşembe günü istifa ederken, geçici site yönetimi üyeleri ise, yapılan zamların devletin belirttiği oranlarda olduğunu savundu. 

Site sakinleri adına açıklama yapan Murat Kılıç, “Aidatların ayrıştırılarak aidat ve yakıt olarak talep edilmesinin ardından aylık ödememiz son derece fahiş bir artış oranı ile tarafımıza yansıtıldı. Pandemi nedeniyle dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik zorlukların ve enerji fiyatlarının bizleri ne kadar etkilediğinin farkındayız. Bu durumu bildiğimiz için de genel manada yakıt ücretlerine herhangi bir itirazımız yoktur. Tüm taleplerimize rağmen harcamalar konusunda bizlere açıklama yapılmaktan kaçınılmıştır. Alınan bu usulsüz kararlara karşı site sakinleri olarak tabi ki her türlü yasal hakkımızı kullanacağız” dedi. 

Geçici yönetim kurulu olarak aldıkları kararları açıklayan Yusuf Seymen, şöyle konuştu: 

“Seçim takvimi yarın açıklanarak bloklara duyurulacaktır. Ayrıca site yönetiminin yaptığı harcamalar şeffaf bir şekilde sitenin internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Kat malikleri yönetim ofisine uğrayarak da istedikleri bilgiyi alabilirler. Aidatlar ısınma içinde 320 liraydı. Sistemi doğal gazı blok bazlı bölme ve üst yönetime ödenen para olarak ayırma gereksinimi duyuldu. Şu anda her daireden 300 TL aidat ve bloğun yaktığı doğal gaz masrafı ödenecek. İnsanlara bu ücret tabii ki yüksek geliyor. Kış ayında olduğumuz için 300 TL aidatın yanında 300 TL gibi de bir doğal gaz parası geliyor. Bu da 320 TL’den 600 TL’ye çıktığı için insanlara ilk etapta bu çok yüksek bir zam gibi geliyor. Yapılan zamlar tamamen devletin verdiği oranlar eklenerek yapıldı.” 

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