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57'nci Alay Yürüyüş Komitesi üyeleri Gelibolu'ya ulaştı

ÇANAKKALE Deniz Zaferi’nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ’dan 11'inci kez Çanakkale'ye yürüyen 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi üyeleri, 5'inci gün sonunda Gelibolu’ya ulaştı.
57'nci Alay Yürüyüş Komitesi üyeleri Gelibolu'ya ulaştı

Tekirdağ'dan 5 gün önce uğurlanan ve 57 kişiden oluşan 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi üyeleri Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine ulaştı. 57'nci Alay gönüllüleri, burada Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gül Dinler, sivil toplum kuruluşları başkanları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete, "Çanakkale Zaferi'nin 107'ci yıl dönümünde şehitler ve 57'nci Alay ruhunu bizden sonraki nesle yaşatmak için yollara düşen 57'nci Alay Komitesi üyelerini ilçemizde karşılamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ise "Yürüyüşümüzün bugün 5'inci günü, Gelibolu topraklarındayız. Bizim için Gelibolu gerçekten kutsal topraklara geliş. Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yer. Mustafa Kemal, 23 Şubat'ta Tekirdağ'dan çıkıp, Gelibolu'da o gece kalıp, ertesi gün Maydos'a gidiyor. Gelibolu- Tekirdağ arasındaki tarihsel süreci işlemek için bir araya geldik" diye konuştu.

Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete, 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a Türk bayrağı ve çiçek hediye etti. Geceyi Gelibolu'da geçirecek olan 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi üyeleri, yarın Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57'nci Alay Şehitliği’ne yürüyecek ve burada düzenlenecek törenle şehitleri anacak.

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