  • BIST 3.582,03
  • Altın 995.918
  • Dolar 18.5737
  • Euro 18.0286
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

5'inci kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis uygulamasına girmemek için park ettiği araçta uyuyor gibi davranan Hüseyin Ş.'nin (57) yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.
5'inci kez alkollü yakalandı: Ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu

İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis memurları rutin denetimlerini sürdürürken, 16 KJ 946 plakalı otomobil sürücüsünün uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaparak aracı 100 metre uzaklıkta yolun kenarına park ettiği görüldü.

Uyuyor gibi davrandı, 5inci kez alkollü yakalanınca ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu
UYUYOR GİBİ DAVRANAN SÜRÜCÜ FARK EDİLİNCE İTİRAF ETTİ

Durumu fark eden ekipler sürücünün otomobili bırakıp kaçma ihtimaline karşı hızla araca yöneldi. Polisler, otomobilin yanına geldiğinde sürücünün, aracın sağ ön yolcu koltuğunda uyuyor gibi davrandığını fark etti. Araçtan indirilen Hüseyin Ş., otomobili kullanmadığını iddia ederek, polis ekiplerine uzun süre direndi. Hüseyin Ş., polisin kendisini gördüğünü söylemesi üzerine aracı kullandığını ve uygulamaya girmemek için geri manevra yaptığını itiraf etti.

Uyuyor gibi davrandı, 5inci kez alkollü yakalanınca ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu
5’İNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI EHLİYETİNE 2036 YILINA KADAR EL KONULDU

Polis ekiplerinin kontrollerinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin Ş.’nin alkollü araç kullanırken daha önce de 4 kez yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Hüseyin Ş.’ye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Hüseyin Ş.’nin el konulan ehliyetinin teslim süresi 2036 yılına uzatıldı.

Polis ekiplerine teşekkür eden Hüseyin Ş. ise polis ekiplerinden aracında unuttuğu takma dişlerini almak için izin istedi. Araçta bir süre protez dişlerini arayan Hüseyin Ş., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere ve esnafa müjde10 Ekim 2022 Pazartesi 23:56
  • Sincan’da yabancı uyruklu kavgası ölümle bitti: Döner bıçağıyla boğazını kestiler10 Ekim 2022 Pazartesi 22:03
  • "İşsizlik oranı, 2014'ten bu yana en düşük seviyede"10 Ekim 2022 Pazartesi 17:29
  • Putin: Ukrayna, Türk Akım’ı vurmayı denedi10 Ekim 2022 Pazartesi 17:26
  • Şehit Yusuf Ataş'ın 'vasiyeti' yerine getirildi10 Ekim 2022 Pazartesi 17:23
  • "Türkiye, artık afet yönetiminde de küresel bir oyuncudur"10 Ekim 2022 Pazartesi 17:22
  • 3 kardeşin darbettiği doktor: Neden bu öfke, şiddet10 Ekim 2022 Pazartesi 17:18
  • Kadir Gecesi skandal paylaşım yapanların cezası belli odu: 3 ay 22 gün hapis cezası10 Ekim 2022 Pazartesi 14:22
  • Hakkında “taciz” haberleri yer alan okul müdüründen Cevap ve Düzeltme Metni10 Ekim 2022 Pazartesi 11:07
  • Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü10 Ekim 2022 Pazartesi 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti