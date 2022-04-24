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6. Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Hüseyin Gümüşalan altın kemeri kazandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Faruk Akkoyun'u yenen Hüseyin Gümüşalan, altın kemeri elde etti.
6. Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Hüseyin Gümüşalan altın kemeri kazandı

Altınova Belediyesi tarafından Hersek Er Meydanı'nda düzenlenen 6. Hersek Yağlı Güreşleri finali, birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Bu yıl ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle gece yapılan güreşler, belediye tarafından verilen iftar yemeği sonrası başladı.

13 boyda yapılan karşılaşmalarda başpehlivanlık mücadelesi veren güreşçilerden Faruk Akkoyun ile Hüseyin Gümüşalan finalde karşılaştı.

Akkoyun'u yenerek başpehlivan olan Hüseyin Gümüşalan, altın kemeri aldı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaptığı konuşmada, "Bu akşam 02.00'ye kadar bu soğukta bekledik ama değdi. 2 yıldır da özlemişiz. Güreşçilerimiz de sağ olsunlar iyi mücadele ettiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. İnşallah bu seneki yağlı güreşlerin startını da buradan vermiş olduk. Bundan sonra güzel güreşler izleyeceğimize inanıyorum." dedi.

Çok güzel karşılaşmalar yaptıklarını belirten Gümüşalan, birinciliği kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Gümüşalan, "Faruk abi ile güzel final yaptık. Kendi saham ve seyircim önünde güzel mücadele ettim. Belediye başkanımıza, ağalarımıza, seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah tarihi Kırkpınar'da da altın kemer almak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız." diye konuştu.

Güreşte Başaltı'nda Seçkin Duman, Büyük Orta'da Hüseyin Özdemir, Deste Büyük'te Hayrettin Şen, Küçük Orta Küçük'te Ensar Bıyık, Küçük Orta Büyük Sinan Yıldız birinci oldu.

Gündüz yapılan Minik 1'de Ahmet Ali Bül, Minik 2'de Mustafa Yanmaz, Teşvik 1de Fahrettin Çelik, Teşvik 2'de Mustafa Ekin, Tozkoparan'da Kerem Uygun, Ayak'ta Barış Kemal Yiğit birinciliğe ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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