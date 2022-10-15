6 işçi 2 ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi

Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavileri yapılması üzere Sağlık Başkanlığına ait 2 ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Bartın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında saat 18.15 sırlarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada yaralananlardan 6 kişi Sağlık Başkanlığına ait 2 ambulans uçakla Atatürk Havalimanı getirildi. Yaralı vatandaşlar havalimanından ambulanslarla alınarak Avrupa’nın en büyük Yanık Tedavi Merkezi’ne sahip olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Hastaneye getirilen 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi altına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın Valiliği, “Saat 18.15 sularında -300 kodunda meydana gelen kazada şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25’i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul’a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ YANIK MERKEZİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi; kök hücre, yapay deriler büyüme faktörleri ve en son teknolojinin uygulandığı Avrupa’nın en büyük Yanık Tedavi Merkezi’ni bünyesinde bulunduruyor. Merkez, 16 yataklı yoğun bakım odası, 2 ameliyathanesi, yanık tedavi banyoları olan 28 yataklı servis yatağı 17 yara bakım yatağı ile toplam 61 yatağı ile yılda 45 binin üzerinde hastanın tedavisine hizmet edecek kapasiteye sahip