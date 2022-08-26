6 milyon kişinin borcu böyle silinecek

6 milyon kişinin 2 bin liraya kadar olan icra borçlarının silinmesi 9 milyon icra dosyasının tasfiye edilmesi anlamına geliyor. İcralık dosya, varlık yönetimi şirketlerinden birine ait ise TMSF tarafından devralınacak.

Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla, 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 6 milyon kişinin 9 milyonu bulan icra dosyası tasfiye edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu sayede yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icra borçlarının yakında tasfiye edileceğini açıkladı. Düzenlemenin ayrıntıları da netleşti.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Dosyaların önemli bir kısmı; elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük borçlara tekabül ediyor. Bu şekilde, küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyine sahip vatandaşların icra konusu olmuş borçlarının tasfiyesi amaçlanıyor.

ŞİRKETLERE GİDER OLARAK YAZILACAK

Düzenlemeden borç miktarı 2 bin liraya kadar olan elektrik, su, doğal gaz gibi faturalardan borçlu durumdaki gerçek kişiler, yani vatandaşlar yararlanacak. Bakanlık açıklamasında "İcra dosyalarının tasfiyesi için, bu alacakların kurum bilançolarından çıkarılması ve giderleştirilmesi suretiyle alacaklıların alacaklarından feragat etmelerini sağlama yöntemi önerilmektedir" denildi. Bu kapsamda, söz konusu alacaklar muhasebe kayıtlarından çıkarılabilecek ve giderleştirilebilecek alacaklar kategorisine alınacak. Bu karar sonrası şirket veya kurumlar, alacaklarından feragat ettikleri ve icra takipleri varsa bunlardan vazgeçtikleri takdirde bu alacaklar gider kaydedilmek suretiyle yok edilebilecek.

YAKLAŞIK 30 MİLYAR LİRA

Bu şekilde halen takip çıkış tutarı bin liraya kadar olan icra dosyasının büyük çoğunluğu tasfiye edilebilecek ve bu suretle vatandaşın, 10 milyara tekabül eden borcu silinecek takip çıkış tutarı 2 bin lira olarak kabul edilirse borçlular, 20 milyar TL'ye yakın icra borç yükünden kurtulabilecek. Yani tasfiye edilen borç 30 milyar lirayı bulacak.

MUHALEFET ROL KAPMA TELAŞINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi. Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Şimdi de 'borçlarınızı ödemeyin' diyorsunuz. Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında iki farklı destek paketi açıklayacağımızı belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz. Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi? "

VARLIK YÖNETİMİ ŞİRKETLERİ ANLAŞTI

İcralık dosya, Varlık Yönetimi şirketlerinden birine ait ise bin veya 2 bin 500 liraya kadar olan kısmı TMSF'ye ait Birikim Varlık Yönetim Şirketi tarafından devralınacak ve bu şirketin alacağından feragat etmesi usulü uygulanacak. Açıklamada, varlık yönetim şirketleri ile mutabık kalındığı belirtildi.

BİR AYDIR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYORDU

Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre, dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla ilk olarak Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları çalışmalara başladı. Yapılan teknik çalışmalar sonrası ilgili bakanlar 17 Ağustos'ta Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bir ay süren çalışmaların ardından, son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de yeni düzenlemenin detayları netleştirildi.