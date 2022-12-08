6 yaşında evliliğe Aile Bakanlığı müdahil oldu

Hiranur Vakfı Onursal Başkanı'nın kızı H.K.G.'nin "6 yaşında iken 29 yaşındaki biriyle evlendirildim, istismar edildim" iddiasıyla başlattığı yargı sürecine Aile Bakanlığı da müdahil oldu.

İsmailağa Cemaati'ne yakınlığı ile bilinen Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin "6 yaşında iken 29 yaşındaki biriyle evlendirildim, istismar edildim" iddiasıyla başlattığı yargı sürecine Aile Bakanlığı da müdahil oldu.

Aile Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" bilgisi verildi.

BABA GÜMÜŞEL'DEN AÇIKLAMA: PROJE ÜRÜNÜ

Kızını 6 yaşında iken imam nikahı ile 29 yaşındaki müridi ile evlendirmekle suçlanan Hiranur Vakfı yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel, iddialarla ilgili bir açıklama yapmıştı. Gümüşel iddiaları yalanlayarak, yargıya intikal etmiş bu iddiaların yayınlanmasının yalan iddialar üzerinden İslami değerlere sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgahlanmış bir proje ürünü olduğunu söylemişti.

Gümüşel'in açıklaması şöyleydi:“3 Aralık 2022 tarihinde BirGün gazetesi ve internet sitesinde ‘Timur Soykan’ imzasıyla yayınlanan haber, şahsımı ve ailemizi hedef göstererek yargılanması başlamamış bir davadaki yalan iddiaları yayınlayarak bunun üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgahlanmış bir projenin ürünüdür. Söz konusu haberdeki iddiaların sahibi olan kızımız, İslami ve hukuki kurallara uygun olarak medeni kanunun reşit saydığı yaşta evlenmiş olup bu konuda ailemizin ve başka kişilerin hiçbir baskısı olmamıştır. Son yıllarda ailevi sorunlar sebebiyle psikolojik sıkıntılar yaşayan 26 yaşındaki kızımız (Not: Aslında H.K.G. bugün 24 yaşında), birtakım yapıların etkisine girerek, eşinin evinden ayrılmış, başka bir yerde yaşamaya başlamış ve 12 Ekim 2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır… Mahkeme süreci devam etmektedir ve iddia edilen konuların aksine deliller mahkemeye sunulmuş olup yargılama sürecinde tüm gerçekler açıklığa kavuşacaktır.”