6 yaşında evlilik ve cinsel istismar davasında yeni gelişme

İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun evlilik ve istismarıyla ilgili süren davada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuklama talep edildi.