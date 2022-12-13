6 yaşında evlilik ve cinsel istismar davasında yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma 22 Mayıs tarihinde görülecek. Hazırlanan İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edildi.
Dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama istenildi. H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi talep etti.
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