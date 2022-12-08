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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi Ahmet Hakan’ın kanını dondurdu: Sıradışı bir sapıklık

6 yaşındaki çocuğun 29 yaşındaki biriyle evlendirilmesi olayına Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve Yazarı Ahmet Hakan’dan da sert tepki geldi. Ahmet Hakan olayı “Sıradışı bir sapıklık” olarak değerlendirdi, “kanım dondu resmen” diye yazdı.
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi Ahmet Hakan’ın kanını dondurdu: Sıradışı bir sapıklık

İsmailağa Tarikatına yakınlığı ile bilinen Hiranur Vakfı onursal başkanı ve kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında iken 29 yaşındaki müridi ile imam nikahıyla evlendirdiği iddiasının gündemdeki ağırlığı günden güne artıyor. 
Hemen her kesimden açıklama üstüne açıklama ve tepki gelen olaya Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni ve Yazarı Ahmet Hakan da “Sıradışı bir sapıklık” yorumuyla dahil oldu. 

KANIM DONDU RESMEN

Ahmet Hakan “Sıradışı bir sapıklık : 6 yaşındaki kız çocuğun evlendirilmesi” başlıklı yazısında, “Kanım dondu resmen” dedi.

Hakan’ın yazısı şöyle:

“Ben 18 yaşın altındaki evliliklere “Olmaz böyle şey” derken... Bu tür evlilikleri çocuk evliliği diye reddederken... 6 yaşındaki bir bebeği evlendirmişler.
Olacak şey değil. Kanım dondu resmen.
*
Savcılığın hazırladığı iddianameyi gördüm.
Ses kayıtlarını okudum. İddiaları inceledim.
İnsanlığımdan utandım.
Tam bir pedofili vakası bu.
Korkunç bir olay.
“Yansın bu dünya” dedirtecek kadar korkunç.
*
Bu konuya devletin el atması lazım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, derhal bu olayla ilgili tutum almalı. Duyduğuma göre Bakanlık avukatı, müşteki sıfatıyla duruşmalara katılacakmış.
*
Bu olayın dine, diyanete vereceği zararın önüne geçilmesinin yolu şuralardan geçiyor:
*
İslami vakıflar ve dernekler, bu olay karşısında sesini yükseltmelidir.
Diyanet, bu sapıklıkla hesaplaşmalıdır.
Din adamları, bu konuda net bir tavır koymalıdır.
Altı yaşındaki bir kız çocuğun evlendirilmeye kalkışılmasının dinle alakası olmadığı vurgulanmalı, bu sapıklıkla yüce İslam’ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli.
*
Kendilerine “Müslümanım” diyenlerin, bu korkunç iddiaları mideleri bulanmadan okumaları, dinlemeleri mümkün değildir.
Tutumlar da buna uygun olmalı."

 

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