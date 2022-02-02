  • BIST 2.018,46
  • Altın 773.13628
  • Dolar 13.4556
  • Euro 15.2039
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu

Ankara'da, buz pateni sporcusu Umay Dağıstan (6), dondurucu soğukta buz tutan Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı. Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nın Türkiye 3'üncüsü olan Dağıstan, "Balıklar altta yüzerken ben üstlerinde kayıyorum." dedi.
6 yaşındaki Umay'dan buz tutan Eymir Gölü'nde paten şovu

Gölbaşı ilçesinde yaşayan Yeliz-Kerem Dağıstan çiftinin tek çocuğu Umay, henüz 4 yaşındayken buz patenine merak sardı. Ailesinin de yönlendirmesiyle buz pateni yapmaya başlayan Umay, özel kulübe yazıldı. Umay Dağıstan, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nca 27-30 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası D-2 kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Kısa sürede yakaladığı başarı ile dikkat çeken Umay, Ankara'da dondurucu soğukta buz tutan Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı. Umay'ın donan göldeki gösterisi büyük ilgi gördü.

'RÜYA GİBİYDİ'
1'inci sınıf öğrencisi Umay Dağıstan, buz tutan göl üzerinde kayarken kendisini özgür hissettiğini belirterek, "Balıklar altımda yüzerken ben üstlerinde kayıyorum. Rüya gibi, çok güzel. Daha büyük bir gölde de kaymak isterim. Aileme gölde kaymak istediğimi söyleyince henüz tehlikeli olduğunu ve daha çok donunca kayabileceğimi söylediler. Bütün yaz gölün donmasını bekledim. Bu kış çok güzeldi, her yer bembeyaz pamuk gibiydi ben de kaydım" dedi.
Yeliz Dağıstan ise kızının buz patenine çok meraklı olduğunu belirterek, "Daha 2,5 yaşındaydı ve ayağına göre paten yoktu. Ayağına büyük gelen bir paten almak zorunda kaldık. Giyer giymez kaymaya başladı. 'Buzda kaymayı denemek ister misin?' diye sorduk. 'İsterim' dedi. Buzda kayan çocukları izledi. Yaşı uygun olmadığı için başlayamadı. Pandemiden dolayı yarışmalara yeni yeni girmeye başladı. Sürekli gölde kaymak istediğini söylüyordu. Göl de dondu; güvenli görünce kızıma deneyebileceğini söyledik. Buzdan inmek istemedi. 'Saatlerce kaymak istiyorum' dedi. Ben özgür ve mutlu bir hayat sürmesini istiyorum. Bu yüzden ne yaparsa ne isterse arkasındayım" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor02 Şubat 2022 Çarşamba 12:10
  • Erzurum'da 'buz kırma timleri'nin yoğun mesaisi02 Şubat 2022 Çarşamba 11:39
  • Diyarbakır'da 3 ayda 2 ton 686 kilo uyuşturucu ele geçirildi02 Şubat 2022 Çarşamba 11:38
  • İstanbul'da sahtecilik operasyonları02 Şubat 2022 Çarşamba 11:38
  • Türkiye ve Ukrayna, diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor02 Şubat 2022 Çarşamba 11:35
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar koronavirüse yakalandı02 Şubat 2022 Çarşamba 11:16
  • Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı02 Şubat 2022 Çarşamba 10:56
  • Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi 2023-2027 Eylem Planı yayımlandı02 Şubat 2022 Çarşamba 10:55
  • TSK'nın PKK'ya başlattığı operasyon, Türkiye karşıtlarını rahatsız etti02 Şubat 2022 Çarşamba 10:48
  • İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı02 Şubat 2022 Çarşamba 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti