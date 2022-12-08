6 yaşındayken evlendirildiğini iddia eden kadının ailesinden açıklama

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucu onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında iken 29 yaşında bir müridi ile evlendirdiği ve çocuk yaştan itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edilen kızı Hatice Kübra Gümüşel’in abisi ile kız kardeşlerinden açıklama geldi.



Tv5’e konuşan aile, kardeşlerinin iddialarını yalanladılar.