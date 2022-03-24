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6 yıl hapisle aranan PKK'lı, yol kontrolünde yakalandı

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki  kamplarında silahlı ve ideolojik eğitimler alıp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 1 kişi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
6 yıl hapisle aranan PKK'lı, yol kontrolünde yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, Kemalpaşa ilçesindeki Akalan gişelerinde yol kontrolü yaptı. Durdurulan bir otomobildeki tedirgin davranışlarda bulunan M.İ., gözaltına alındı. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı belirlenen M.İ.'nin Irak'ın Duhok ve Suriye'nin Afrin şehirlerindeki terör örgütü PKK/YPG kamplarında, silahlı ve ideolojik eğitimler alıp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. M.İ.'nin üzerinde kimliğini belirtir bir belge taşımadığı, herhangi bir kontrolde ise bir köylüsünün kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıktı. M.İ., ifadesinde de uzun yıllar yurt dışına girip, çıkış yaptığını ve terör kamplarına katıldığını itiraf etti.

Hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan 2013 yılından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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