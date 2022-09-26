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60 Yıllık Çarşı Yenileniyor

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus’ta bulunan 60 yıllık tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı’nda yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmaların 2023 Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.
60 Yıllık Çarşı Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi kent tarihine sahip çıkan çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, 1960’lı yapılarda yapılan ve içerisinde 59 dükkân bulunan Anafartalar Belediye Çarşısı için harekete geçti. 

TARİHİ DOKUSUNA UYGUN HÂLE GETİRİLECEK

Uzun süredir bakımsız hâlde bulunan çarşı için hazırlanan proje Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Bunun üzerine çalışmalara hemen başlayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri tarafından proje kapsamında çarşının;  çatısı yenilenecek, tabela ile cepheleri tarihi dokuya uygun malzeme ile tek tip olacak şekilde tekrar yapılacak, kepenk ve tenteleri yenilenerek dış zemin kaplaması düzenlenecek. 

ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları söyledi:  “Amacımız Ankara kent tarihinde çok özel bir yeri olan bu özel çarşıyı özgün dokusuna göre yeniden düzenleyerek Ankara alışveriş tarihinde hak ettiği yere, eski canlı günlerine kavuşturmak.”

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